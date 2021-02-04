Сегодня 16:00
Просмотров: 97
На Коммунальном мосту ограничили движение
С сегодняшнего дня, 4 февраля движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) ограничено.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Как указывается, движение на мосту будет ограничено до 30 апреля.
В Департаменте инфраструктуры уточнили, что это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений.
Пропуск транспорта организован по свободным от выполнения работ полосам движения.
Загрузка...