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На Коммунальном мосту ограничили движение

На Коммунальном мосту ограничили движение

С сегодняшнего дня, 4 февраля движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как указывается, движение на мосту будет ограничено до 30 апреля.

В Департаменте инфраструктуры уточнили, что это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений.

Пропуск транспорта организован по свободным от выполнения работ полосам движения.

 

Агентство Телевидения Новости

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