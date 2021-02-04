«Прут, как торпеды» В Фельдман Экопарке пополнение шпороносных черепах

Любознательные и непоседливые - пополнение в семье шпороносних черепах в Фельдман Экопарке. Эти черепахи - третьи по величине в мире и самые большие на африканском континенте.

Харьковских малышей - четырнадцать. Когда родились, весили не более тридцати граммов. Сейчас - в три раза больше.

Еженедельные взвешивания и купания дважды в неделю - обязательно. Эти малыши шпорноносных черепах вылупились около полутора месяцев назад. Имеют хороший аппетит и быстро набирают вес.

Для малышей - особые условия проживания. Круглосуточный контроль температуры, влажности и веб-камера в террариуме. Надо постоянно следить, чтобы черепашата не перевернулись на спину.

На этом столе - три поколения шпороносных черепах, рожденных в Экопарке. И это рекорд для Украины. От стограммового последнего пополнения - до двухлетних. Те весят уже более четырех килограммов.

СВЕТЛАНА ВИШНЕВЕЦКАЯ, зав. Сектором «Грызуны и террариум» Фельдман Экопарка

Я уже даю и салатик сразу , даю и огурчик и бананчик. И так же у нас с первого месяца - белковая пища , это нужно для их роста

Дети и минуты на месте не усидят. Потому что любознательные

СВЕТЛАНА ВИШНЕВЕЦКАЯ, зав. Сектором «Грызуны и террариум» Фельдман Экопарка

Для них нет преград никаких. Если ей куда-то надо, они прет, как торпеда. Не взирая ни на что

В Экопарке третий год реализуется международный проект по репродукции шпороносных черепах. Его цель - защита краснокнижных животных и противодействие контрабанде

АЛЕКСЕЙ КОСТЮЧЕНКО, пресс-секретарь Фельдман Экопарка

Шпорносные черепахи, которые были выращены в Экопарке , были переданы уже в Одесский зоопарк, в Бердянский. И как вы видите, в Экопарке уже подрастает смена, и мы готовы делится своими черепахами.

А это Габи - отец всех черепашат в Экопарке. Великан сто сорок килограммов весом - вне конкуренции

СВЕТЛАНА ВИШНЕВЕЦКАЯ, зав. Сектором «Грызуны и террариум» Фельдман Экопарка

Он самый сильный. И когда ему что-то не нравится и когда он хочет Гу-гу достать, он просто пытается перевернуть его. Это драка. В коридоре, только я захожу и сразу бегу сюда, слышно, что Габи разбушевался

Сейчас в Экопарке одиннадцать взрослых черепах и тридцать четыре малыша. Все - здоровые и ухоженные. Когда кого-то отправляют в другие зоопарки, рассказывают сотрудники, обязательно отслеживают судьбу своих подопечных.

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