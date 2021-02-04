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Клубный чемпионат мира по футболу начался с волевой победы

Клубный чемпионат мира по футболу начался с волевой победы

Обладатели самых престижных континентальных Кубков начали определение клубного чемпиона мира.

Клубный чемпионат мира проходит в столице Катара – Дохе.

В четвертьфинале между победителем Лиги Чемпионов КОНКАКАФ мексиканским «Тигресом» и победителем Лиги Чемпионов АФК южнокорейским «Ульсаном» верх взял «Тигрес» - 2:1.

При этом счет открыли футболисты «Ульсана». После розыгрыша углового отличился Ким Ки Хи.

Аналогичной монетой – также после розыгрыша углового ответил «Тигрес». Гол забил французский легионер мексиканской команды Андре-Пьер Жиньяк. И тот же Жиньяк, реализовав пенальти в компенсированное к первому тайму время, как оказалось, установил окончательный счет и вывел свою мексиканскую команду в полуфинал.

В полуфинале соперником «Тигреса» будет обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас».

«Палмейрас» и победитель европейской Лиги Чемпионов немецкая «Бавария» начнут клубный чемпионат мира с полуфинальной стадии.


Агентство Телевидения Новости

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