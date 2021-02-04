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В Харьковском военном госпитале медики борются за жизнь контрактника, которого доставили из зоны ООС

В Харьковском военном госпитале медики борются за жизнь контрактника, которого доставили из зоны ООС

Стало известно о состоянии контрактника, который получил ранения на передовой.

По словам начальника клиники неотложной медпомощи приема и эвакуации Владимира Негодуйко, военнослужащего 28-й отдельной механизированной бригады доставили в госпиталь в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение черепа и мягких тканей плеча.

Владимир Негодуйко, нач. клиники неотложной медпомощи приема и эвакуации

Цими вихідними до військово-медичного клінічного центру Північного регіону прибув поранений у голову, у важкому стані. Він одразу був прооперований, розміщений у відділені анестезіології і реанімації. На даний час стан його важкий, стабільний з позитивною динамікою. Прогноз для життя позитивний

Между тем накануне в некоторых СМИ появилась информация, что военнослужащий якобы умер, однако эта информация не соответствует действительности, говорят в Командовании медицинских сил ВСУ. Хоть состояние военнослужащего и тяжелое, его жизни ничего не угрожает. Состояние соответствует сроку послеоперационного периода и тяжести ранения.

Сейчас парень получает всю необходимую медицинскую помощь, находится в сознании, дышит и питается самостоятельно.

Владимир Негодуйко, нач. клиники неотложной медпомощи приема и эвакуации

Він получає планову терапію, антибактеріальну, антизапальну і терапію, направлену на відновлення функції нервової ситеми

По словам Владимира Негодуйко, ориентировочно лечение продлится еще несколько недель, после чего военнослужащего планируют отправить на реабилитацию.


Агентство Телевидения Новости

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