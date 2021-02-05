Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 5 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:15 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 22 до 17:00 05.02.21 г.; ул. Культуры, 17, пр. Победы, 59 (п. №6), ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк) до 20:00 05.02.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1) до 17:00 05.02.21 г.

Киевский район:

ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 05.02.21 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 34 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 20-б (п. №1, стояк) до 20:00 05.02.21 г.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 179 (п. №4) до 20:00 05.02.21 г.

Новобаварский район:

шоссе Григоровское (Комсомольское) (ч/с), ул. Грушевского (Цюрупы) (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.02.21 г.

Основянский район:

ул. Грозненская, 40 (п. №1, стояк) до 20:00 05.02.21 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 12 (п. №2) до 20:00 05.02.21 г.

Холодногорский район:

ул. Красномаяцкая (ч/с), пер. Нечаевский (ч/с) до 20:00 05.02.21 г.

Агентство Телевидения Новости