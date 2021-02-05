Коронавирус на Харьковщине: 190 новых случаев за сутки, умерли трое заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 190 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 78855 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1407 человек, за минувшие сутки умерли трое заболевших.

При этом 71501 заболевший уже выздоровели (355 из них – за прошлые сутки), 5947 человек еще болеют, причем 168 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 80449 подозрения на коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 299 человек, 8 заболевших умерли.

Агентство Телевидения Новости