В саду Шевченко планируют построить кафе возле Каскада - ХАЦ

На территории, которая относилась к Саду имени Шевченко, собираются строить кафе с летней площадкой.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные кадастровой карты.

Участок площадью 0,4 га выделили для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений общественного питания для эксплуатации и обслуживания нежилого здания лит. "Г-1" (кафе с летней площадкой). Информации о владельце участка в настоящее время нет, отметили в ХАЦ.

Этот земельный участок расположен возле новой дороги от улицы Рымарской до улицы Клочковской.

В ХАЦ отметили, что в 2018 году, когда начиналось строительство паркинга в саду имени Шевченко, этого участка в кадастровой карте не было.

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