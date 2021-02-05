В Украине за сутки выявили 4 923 новых случая COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 923 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 885 человек, летальных случаев – 158, выздоровели 8 185 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

На сегодня количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 237 169 человек, 22 707 заболевших умерли, 1 063 591 человеку удалось побороть болезнь.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (321), а также в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) и Днепропетровской (287) областях.

Статистика случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 321 случай;

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 127 случаев;

Днепропетровская область - 287 случаев;

Донецкая область - 146 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 209 случаев;

Запорожская область - 334 случая;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киевская область - 272 случая;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 39 случаев;

Львовская область - 406 случаев;

Николаевская область - 160 случаев;

Одесская область - 157 случаев;

Полтавская область - 173 случая;

Ровенская область - 163 случая;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 190 случаев;

Херсонская область - 47 случаев;

Хмельницкая область - 231 случай;

Черкасская область - 144 случая;

Черновицкая область - 270 случаев;

Черниговская область - 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 4 февраля, в Украине было зафиксировано 5 082 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости