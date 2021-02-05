В Украине за сутки выявили 4 923 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 4 923 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"4 923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 885 человек, летальных случаев – 158, выздоровели 8 185 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
На сегодня количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 237 169 человек, 22 707 заболевших умерли, 1 063 591 человеку удалось побороть болезнь.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (321), а также в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) и Днепропетровской (287) областях.
Статистика случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 321 случай;
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 127 случаев;
Днепропетровская область - 287 случаев;
Донецкая область - 146 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 209 случаев;
Запорожская область - 334 случая;
Ивано-Франковская область - 433 случая;
Киевская область - 272 случая;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 39 случаев;
Львовская область - 406 случаев;
Николаевская область - 160 случаев;
Одесская область - 157 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 163 случая;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 190 случаев;
Херсонская область - 47 случаев;
Хмельницкая область - 231 случай;
Черкасская область - 144 случая;
Черновицкая область - 270 случаев;
Черниговская область - 101 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее, 4 февраля, в Украине было зафиксировано 5 082 новых случаев COVID-19.