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На Сахновщине во время пожара в частном доме пострадал мужчина

На Сахновщине во время пожара в частном доме пострадал мужчина

В Сахновщинском районе Харьковщины сегодня ночью произошел пожар в частном жилом доме, во время которого пострадал 55-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 5 февраля в 1:34 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Лебедевка на улице Гуры, 11 горит частный дом.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что огнем охвачен коридор, а также одна из комнат дома и его крыша. Общая площадь пожара составила 40 кв.м.

В 1:45 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 03:45 ликвидировали.

Во время пожара ожоги рук получил хозяин дома, мужчина 1955 года рождения.

Ему была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался. Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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