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На Харьковщине два человека отравились газом: мужчина погиб, женщина в больнице

На Харьковщине два человека отравились газом: мужчина погиб, женщина в больнице

В поселке Двуречная Двуречанского района Харьковской области два человека отравились угарным газом, один из них – погиб.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Как указывается, смертельный случай произошел на ул. Слобожанской, д. 38, кв. 2.

Возникла авария, вследствие которой жители квартиры – 63-летняя женщина и 68-летний мужчина – предварительно, получили отравление угарным газом.

Женщина была госпитализирована в Купянскую центральную районную больницу, ее состояние тяжелое. Мужчина скончался.

Причина отравления выясняется.

 

Агентство Телевидения Новости

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