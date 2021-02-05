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На Харьковщине два человека отравились газом: мужчина погиб, женщина в больнице
В поселке Двуречная Двуречанского района Харьковской области два человека отравились угарным газом, один из них – погиб.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Как указывается, смертельный случай произошел на ул. Слобожанской, д. 38, кв. 2.
Возникла авария, вследствие которой жители квартиры – 63-летняя женщина и 68-летний мужчина – предварительно, получили отравление угарным газом.
Женщина была госпитализирована в Купянскую центральную районную больницу, ее состояние тяжелое. Мужчина скончался.
Причина отравления выясняется.
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