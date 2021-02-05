В центре Харькова на день запрещено движение по улице Руставели

Сегодня, 5 февраля, запрещено движение транспорта по улице Руставели, на участке от переулка Руставели до площади Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на сетях.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Богдана Хмельницкого, улице Руставели, проспекту Московскому и др.

Агентство Телевидения Новости