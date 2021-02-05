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В центре Харькова на день запрещено движение по улице Руставели
Сегодня, 5 февраля, запрещено движение транспорта по улице Руставели, на участке от переулка Руставели до площади Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на сетях.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Богдана Хмельницкого, улице Руставели, проспекту Московскому и др.
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