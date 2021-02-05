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В зоопарке на Черниговщине тигр загрыз человека

В зоопарке на Черниговщине тигр загрыз человека

В Менском зоопарке на Черниговщине тигр загрыз человека.

Смертельный случай произошел 4 февраля. Работник зоопарка погиб от нападения тигра, которого он собирался покормить.

Как сообщается на сайте полиции Черниговской области, 47-летний мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Зоопарк в городе Мена на северо-востоке Черниговской области существует с 1977 года. 

В нем живут около тысячи животных 140 видов.

Агентство Телевидения Новости

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