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В зоопарке на Черниговщине тигр загрыз человека
В Менском зоопарке на Черниговщине тигр загрыз человека.
Смертельный случай произошел 4 февраля. Работник зоопарка погиб от нападения тигра, которого он собирался покормить.
Как сообщается на сайте полиции Черниговской области, 47-летний мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.
Полиция открыла по данному факту уголовное дело по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Зоопарк в городе Мена на северо-востоке Черниговской области существует с 1977 года.
В нем живут около тысячи животных 140 видов.
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