Нетрезвый водитель Волги насмерть сбил пенсионерку: ДТП в Краснокутском районе

Сегодня 11:25

Сегодня 11:25

Накануне в 20:40 в поселке Алексеевка Краснокутского района автомобиль ГАЗ 3110 сбил пожилую женщину: от полученных травм пострадавшая скончалась.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей женщине 72 года.

По данным полиции, 42-летний водитель Волги находился в состоянии алкогольного опьянения – мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости