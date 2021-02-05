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Нетрезвый водитель Волги насмерть сбил пенсионерку: ДТП в Краснокутском районе

Нетрезвый водитель Волги насмерть сбил пенсионерку: ДТП в Краснокутском районе

Накануне в 20:40 в поселке Алексеевка Краснокутского района автомобиль ГАЗ 3110 сбил пожилую женщину: от полученных травм пострадавшая скончалась.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей женщине 72 года. 

По данным полиции, 42-летний водитель Волги находился в состоянии алкогольного опьянения – мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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