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На Клочковской Audi врезался в припаркованные машины
Накануне около 21:30 на улице Клочковской, 232, столкнулись три авто: Audi, Volkswagen и Skoda.
В результате ДТП получил травмы водитель автомобиля Skoda, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во время общения с водителем Audi патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на алкоголь водитель Audi отказался.
В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа.
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