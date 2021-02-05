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На Клочковской Audi врезался в припаркованные машины

На Клочковской Audi врезался в припаркованные машины

Накануне около 21:30 на улице Клочковской, 232, столкнулись три авто: Audi, Volkswagen и Skoda.

В результате ДТП получил травмы водитель автомобиля Skoda, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во время общения с водителем Audi патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на алкоголь водитель Audi отказался.

В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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