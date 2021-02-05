Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:55
Просмотров: 85

Кабмин спрогнозировал курс гривны до 2024 года

Кабмин спрогнозировал курс гривны до 2024 года

В ближайшие три года курс доллара в Украине не превысит 30 гривен. Такой прогноз развития экономики озвучили в Кабмине.

Так, в 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости доллара до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл - по пессимистическому.

В худшем случае, доллар превысит 30 грн в 2024 году, а в лучшем – не будет больше 29,2 грн. 

"Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов", - говорится в прогнозе.

В МЭРТ считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.

Отметим, недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что на протяжении года курс гривны может колебаться в диапазоне до 10%.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 