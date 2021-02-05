Единственный гол определил последнего полуфиналиста клубного чемпионата мира по футболу

Дальний удар на 30-й минуте оказался судьбоносным.

На клубном чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, местный клуб "Аль-Духаиль", имеющий наибольший бюджет в Катаре определял в противостоянии с победилем Лиги Чемпионов-2020 африканской конфередерации футбола египетским "Аль-Ахли" полуфиналиста.

Хуссейн эль-Шахат нанес тот самый дальний голевой удар из-за пределов штрафной площади на исходе получаса игры и принес "Аль-Ахли" победу - 1:0.

В полуфинале клубного чемпоината мира соперником "Аль-Ахли" будет победитель европейской Лиги Чемпионов-2020 немецкая "Бавария".

В другом полуфинале сойдутся обладатель Кубка Либертадорес-2020 бразильский "Палмейрас" и победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2020 мексиканский "Тигрес".





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