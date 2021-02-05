Смертельное ДТП с участием экс-прокурора: в деле может появиться новый свидетель

ДТП с участием экс-прокурора Максима Марченка унесла жизни двух сыновей Веры и Александра Шатохиных. В ноябре 2017 года, по данным следствия, Марченко, находясь за рулем БМВ пьяным, двигаясь в сторону Юбилейного проспекта, на большой скорости врезается в Славуту, после чего она вылетает в кювет. Братья Шатохины, которые были в ней получили многочисленные травмы, от которых через несколько дней умерли. По данным следствия, сразу после столкновения Марченко снял номера с авто и покинул место ДТП.

Сейчас в Московском райсуде рассматривают материалы дела. Однако на каждом заседании обвиняемый выдвигает новые версии, ссылаясь то-ли на плохую видимость в тот вечер, то ли на не пристегнутые ремни безопасности.

Невозможно это слушать! Четвертый год мы слушаем! Сколько можно?

Жена погибшего Сергея Шатохина - Ольга говорит: на каждом заседании, а это более 3-х лет, Максим Марченко пытается уклониться от наказания. За это время с него сняли меру пресечения в виде содержания под стражей, так как он уплатил залог. И теперь Марченко даже снова ездит за рулем. Ольга говорит, с семьей уже морально готовы, что решение суда придется оспаривать, и идти в высшие инстанции.

Ольга Шатохина, жена погибшего Сергея Шатохина

Затем выдвигаются версии для того, чтобы скрыть свое преступление в том, что они были не пристёгнуты. Хотя свидетели ДТП подтверждают, что Марченко был пьян, он был пьян, и не вызвал скорую и он даже не подходил к автомобилю

То, что Максим Марченко имеет несколько версий - будто бы Славута выехала с обочины, или БМВ с ней вообще не сталкивалась - не что иное чем манипуляция доказательствами. И хуже всего в этом, говорит адвокат потерпевших Евгений Самойлов, что судья задает мало вопросов обвиняемому. Пострадавшие могли бы просить об отводе, однако Майстренко — это пятый судья, а изменив его на нового придется рассматривать дело опять сначала.

Евгений Самойлов, представитель потерпевших

Непосредственно не изучает материалы уголовного производства. Я ни разу не видел, чтоб судья в процессе рассмотрения взял доказательства и изучил. Возможно, я ошибаюсь. На сегодняшнем заседании судья ни попросил у прокурора доказательства, чтобы изучить доказательства и задать обвиняемому вопросы

Сам же обвиняемый Максим Марченко свою вину не признает. События 2017-го называет трагическими и для себя, и говорит, что на судью давят.

Максим Марченко, обвиняемый

Собранные документы по данному уголовному делу основываются на надуманных обстоятельствах. Сама тяжесть совершенного на сегодняшний день последствий не может говорить о том, что человек виноват. Мы от этого не застрахованы. Я не находился в нетрезвом состоянии, я не скрывался

Измениться рассмотрение дела не в пользу пострадавших может в ближайшее время, отмечает их адвокат. Говорит, на момент аварии вместе с Марченко был пассажир, которого тот прятал в течение досудебного следствия. А сейчас, когда прошел срок его привлечения к ответственности за непредоставление медпомощи, Марченко о нем заявил.

Евгений Самойлов, представитель потерпевших

Вчера этот свидетель был установлен. Досудебное следствие неоднократно направляло ему повестки. Данный свидетель не являлся на допрос. Как считают потерпевшие, обвиняемый Марченко манипулирует свидетелем. Преднамеренно может свидетеля скрывать для того, чтоб в дальнейшем использовать его показания и склонять к показаниям, которые выгодные обвиняемому Марченко

Очередное заседание по рассмотрению материалов дела в суде назначили на 9 февраля.

Агентство Телевидения Новости