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Взрыв гранаты и поджог автомобилей под Харьковом: полиция открыла уголовное дело

Взрыв гранаты и поджог автомобилей под Харьковом: полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва во дворе частного домовладения, о котором сообщалось ранее, и поджога автомобилей в селе Сороковка в Харьковской области.

Напомним, сегодня ночью неизвестные бросили гранату в частный дом, где в этот момент находилась семья с 11-летним ребенком.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила правоохранителям 5 февраля 2021 в 01:45. 

По данным полиции, у двора 52-летнего жителя села произошло возгорание двух автомобилей «Audi Q7» и «Киа». Также на крыше дома произошел взрыв ручной осколочной гранаты РГД-5. 

Прибывшие на место правоохранители после осмотра транспортных средств установили, что пожар произошел в результате поджога. 

Также с места происшествия были изъяты обломки корпуса гранаты и запал. 

Пострадавших нет.

В настоящее время полицейские проводят осмотр места происшествия. 

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Личность злоумышленника сейчас устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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