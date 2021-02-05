ВАКС избрал экс-депутату Харьковского горсовета Аббасову меру пресечения с залогом более 900 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Харьковского горсовета и директору КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазилю Аббасову в виде залога в сумме 908 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление суда.

Как указывается, 26 января 2021 детективы НАБУ сообщили Аббасову о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате которого местная община понесла около 1 млн грн убытков. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины.

По данным пресс-службы НАБУ, в 2016 году коммунальное предприятие объявило закупку оборудования для нужд города.

«Накануне заключения договора с победителем тендера директор КП, который на тот момент также занимал должность депутата Харьковского горсовета, по собственной инициативе внес изменения в характеристики предмета закупки, в результате чего была осуществлена ​​закупка другой продукции, которая не соответствовала требованиям документации конкурсных торгов. Из-за этого предприятие излишне перечислило почти 1 млн грн». – пишет ХАЦ.

Также антикоррупционеры отмечают, что часть указанной суммы поставщик оборудования в дальнейшем перечислил компании, бенефициарным владельцем которой был директор КП.

«По данным сыщиков, речь идет о закупке контейнеров.

Аббасов был учредителем ООО «Производственная компания «Алмаз». Именно у этой фирмы победитель торгов ОАО «Форез» должно заказать изготовление части контейнеров-бункеров для вывоза бытовых отходов в ООО «Производственная компания «Алмаз».

Уже после акцепта предложения были изменены технические параметры контейнеров, что позволило производителю сэкономить на материалах.

После подписания соглашения на сумму 3600000 гривен победитель торгов перечислил фирме Аббасова 1,4 млн. грн», – сказано в сообщении ХАЦ.

По данным экспертизы переплата коммунального предприятия составила более 900 тысяч гривен.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, сейчас ООО «Производственная компания« Алмаз »называется ООО «Платформа 19», а учредителем является сын Аббасова.

Фирма получает подряды от структурных подразделений Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости