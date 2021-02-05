У жителя Харьковщины в доме нашли около 7 кг нарковещества: мужчине грозит тюрьма

Жителя Харьковщины правоохранители разоблачили в хранении наркотических средств.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в селе Захаровское 4 февраля правоохранители провели обыск в его доме 44-летнего мужчины и обнаружили около 7 килограммов вещества, внешне похожего на каннабис.

Также установлено, что в отношении фигуранта ранее уже было открыто уголовное производство за сбыт наркотических веществ, обвинительный акт по которому сейчас находится в суде.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости