Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон по COVID-19

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон по показателям распространения коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

Всего в "красную" зону вошли 80 стран, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (142,3).

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону, в частности, входят Словакия (468,4 случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения), Беларусь (222), Польша (196,1), РФ (189,8), Румыния (173), Венгрия (163,8) и Молдова (172,3).

Среди стран "красной" зоны также Португалия, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Словения, США, Великобритания, Латвия, Литва, Швеция, Франция, Нидерланды, Швейцария, Италия, Бельгия, Грузия, Австрия, Германия и Канада.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Турция, Болгария, Финляндия, Греция, Япония, Индия и Египет.

Напомним, в начале февраля Совет Европейского Союза обновил рекомендации по ограничению свободы передвижения в странах ЕС в условиях пандемии COVID-19.

В частности, введены темно-красные зоны карантина. Темно-красным обозначены районы, где вирус циркулирует на очень высоком уровне – там, где за 14 суток выявлено 500 или более случаев «ковида» на 100 тысяч человек.

Люди, которые путешествуют из района, классифицированного как "темно-красный", должны пройти тест на COVID-19 и самоизоляцию.

Агентство Телевидения Новости