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Команда на команду. Подножка против голкипера спровоцировала массовую драку

Команда на команду. Подножка против голкипера спровоцировала массовую драку

Вратарь в хоккее - фигура неприкосновенная.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вашинготон Кэпиталз" истекали последние секунды. "Нью-Йорк Рейнждерс" побеждал 4:2. Хоккеисту этой команды Брендану Лемье не понравилось, что голкипер "Вашингтона" Витек Ванечек помешал его траектории движения, и Лемье сделал подножку Ванечеку.

Естественно, хоккеисты "Вашингтона" расценили это, как провокацию, на которую необходимо отреагировать. В результате уже после того, как прозвучала финальная сирена, произошла массовая драка.

Когда страсти улеглись, и команды кшли в раздевалки, арбитр выписал 2 минуты штрафа Лемье за подножку и по 5 минут за драку хоккеистам обеих команд - Брендену Диллону и Кевину Руни.


Агентство Телевидения Новости

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