Исковое заявление об отмене решения Харьковского горсовета. Депутаты рассказали, почему пошли в суд из-за назначения Терехова

Игорь Черняк, Дмитрий Булах и Максим Радченко, депутаты от блока Светличной «Разом», сегодня подают исковое заявление в Харьковский окружной административный суд, чтобы отменить решение сессии горсовета об избрании Терехова секретарем городского совета.

Игорь Черняк говорит, что решение было принято с нарушением законодательства и поэтому оно не имеет никакой юридической силы. Депутат отметил, что кандидатура Терехова была предложена Кернесом, но он в то время не принял присягу и не получил полномочий городского головы.

Глава избирательной комиссии Ольга Мозговая во время сессии сообщила, что Геннадию Адольфовичу не нужно повторно принимать присягу, ведь он это сделал в 2010 году, когда впервые был избран мэром Харькова.

Но кабинетом министров были сформированы новые территориальные громады, и поэтому появилась Харьковская объединенная территориальная громада. И в этой новой громаде выборы проходили впервые на должность Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области. Это новая должность, поэтому городской голова обязан был принять присягу.

Также депутат добавляет, что они не подавали заявление раньше во избежание каких-либо спекуляций.

Агентство Телевидения Новости