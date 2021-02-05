ВНО-2021: какие изменения ожидают выпускников

Одиннадцатиклассница Оля учится в одной из харьковских школ. Девушка стремится поступить в Харьковский национальный университет Каразина на факультет по рекламе и пиару.

К ВНО начала готовиться с начала учебного года, впрочем, поскольку на протяжении всей школьной программы училась хорошо, почти не волнуется перед экзаменами.

Оля Кураж, ученица 11 класса

Я буду складати 4 предмети ЗНО: це математика - обов’язково, українська, англійська та історія. Я займаюсь у школі, ми вчимося 6 днів на тиждень. Вдома іноді повторюю конспекти, матеріали, але ні з ким, окрім школи, не займаюсь. Я відмінниця, вчуся добре і сподіваюся, що ЗНО також складу добре.

1 февраля началась регистрация на внешнее независимое оценивание. На тестирование ожидается двадцать четыре тысячи участников. Экзамены будут проходить с 21 мая по 16 июня.

В области всего будет создано 9 округов для тестирования.

Анжелика Крутова, директор Департамента науки и образования ХОГА

У цьому році пункти будуть розташовані у містах: Харків, Балаклія, Ізюм, Красноград, Куп’янськ, Лозова, Чугуїв. А також у цьому році, порівняно з минулим роком, додано два нових округа у містах Богодухів та Валків. Орієнтовно у Харківській області буде організовано 117 пунктів тестування, де працюватиме 3,5 тис. працівників.

Подать документы можно будет до 5 марта.

Каждый выпускник может пройти тестирование максимум по пяти предметам.

В 2021 году впервые в перечень предметов ВНО, кроме предмета «украинский язык и литература», будет отдельно украинский язык. Такое разделение обусловили тем, что некоторым специальностям просто не понадобится знание литературы.

Александр Сидоренко, директор ЦОКЗ

На спеціальність філологія або іноземна або українська треба пред’явити сертифікат з української мови та літератури. На спеціальність, скажімо, історія України, журналістика і так далі -мова та література. А, скажімо, на такі спеціальності як комп’ютерні науки, електротехніка, фіз-мат достатньо сертифіката з української мови.

Также Александр Сидоренко объяснил, что в течение пяти лет абитуриенты и учебные заведения могут пользоваться обеими правописаниями. Фактически, во внешнем независимом оценивании пока использовалось еще старое правописание, а новое правописание должно было войти в обращение через несколько лет.

Виктория Седельник, учительница украинского языка и литературы

Вони мають можливість, якщо хтось раптом із дітей захоче використати слово «проЄкт», то він може це зробити у власному висловленні, і це не буде зараховуватися як помилка, у тестах таких завдань не буде. На порівняльній характеристиці ми показуємо дітям, що було до того, що змінилося з 2019 року, але при цьому життя таке швидкоплинне, що може помінятися багато чого, і ми також до цього дітей готуємо.

Между тем на пробное ВНО уже зарегистрировалось почти 11 000 выпускников Харьковской области. Самым популярным тестом является математика, украинский язык и литература и английский.

Пробное тестирование будет проходить 10 апреля.

Как отмечают в центре качества образования, стоимость пробного тестирования в регионе - наименьшая в Украине.

Агентство Телевидения Новости