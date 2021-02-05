На второй по высоте горе мира погиб знаменитый болгарский альпинист

Трагедия произошла при спуске с третьего высотного лагеря в базовый на горе Чогори.

Гора Чогори в горной системе Каракорум вторая по высоте в мире после Эвереста. Высота Чогори - 8611 метров. Она известна также, как "дикая гора" из-за чрезвычайной сложности восхождения. Тем более сложно восходить на нее зимой.

42-летний болгарин Атанас Скатов взошел за свою жизнь на 10 из 14-ти имеющихся в мире восьмитысячников. В том числе в его послужном списке есть такое достижение, как подъем на четыре восьмитысячника за неделю.

И, вот, при восхождении на Чогори Скатов, отправляясь после прокладывания маршрута на отдых с третьего высотного лагеря в базовый, сорвался, упал в пропасть и погиб.

Агентство Телевидения Новости