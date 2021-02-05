На Харьковщине суд арестовал водителя-нарушителя, который пытался дать взятку полицейскому

На Харьковщине суд арестовал мужчину, который пытался дать взятку работнику полиции за возвращение изъятого автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

25 января во время несения службы патрульные полицейские получили вызов о том, что на одной из улиц в Балаклее мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2101», врезался в электроопору.

По адресу полицейские обнаружили, что за рулем легковушки находился 38-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на право управления автомобилем. Кроме того, нарушитель пытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен работниками полиции.

В отношении водителя полицейские составили административный материал по ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) и ст. 130 (управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автомобиль у правонарушителя изъяли и поместили на специальную площадку.

Через несколько дней правонарушитель прибыл в отдел полиции и предложил полицейскому взятку для того, чтобы забрать свой автомобиль. Факт преступления задокументировали следователи и представители Управления внутренней безопасности.

Мужчина был задержан. Размер суммы дненжного вознаграждения, предложенного полицейскому нарушителем, в полиции не указали.

Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

4 февраля суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Агентство Телевидения Новости