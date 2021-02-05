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В Харькове искали взрывчатку в СИЗО и двух судах: из зданий эвакуировали более 400 человек

В Харькове искали взрывчатку в СИЗО и двух судах: из зданий эвакуировали более 400 человек

Полицейские проверили информацию о минировании нескольких объектов в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 5 февраля, около 13:20 днем в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в зданиях суда на проспекте Правды и площади Героев Небесной Сотни, а также следственного изолятора на улице Полтавский Шлях.

В ходе проверки правоохранители обследовали более 20 000 кв. метров помещений и 6500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 444 человек. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.

 

Агентство Телевидения Новости

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