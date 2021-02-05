Взрыв гранаты и поджог авто. В полиции открыли два уголовных дела по событиям в селе Сороковка

Громкий звук жители этого дома в селе Сороковка услышали около двух часов ночи. Сначала, рассказывает пострадавший, Михаил Зубков, вместе с женой подумали, что в дом пытаются попасть грабители, поэтому разбили окно. Однако увидев из окна горящие машины были шокированы, побежали на улицу чтобы попытаться погасить пламя. Одновременно - набирали полицию и пожарных.

Михаил Зубков, пострадавший:

Машины здесь стояли, машины подожгли, пришли в полную негодность. Слава Богу, что живы остались, но никакой гарантии, что будем завтра живы, никто не дает.

В полиции по факту событий в Сороковке открыли уголовные дела. Во время осмотра транспортных средств правоохранители установили, что пожар произошел в результате поджога. Кроме того, обнаружили, что на крыше произошел взрыв ручной осколочной гранаты РГД-5, с места изъяли обломки корпуса гранаты и запал. Одно уголовное производство открыто по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Кроме того, после проведения следственных действий полицейские приняли решение об открытии еще и уголовного производства по статье "Покушение на умышленное убийство". Личность злоумышленника следователи пока устанавливают.

Сам пострадавший и его знакомые связывают события со своими протестами, которые состоялись в конце января. Люди начали бунтовать в Ольховке из-за добычи песка на местном карьере. Говорят, у них возникли вопросы не только относительно законности этих действий и защиты окружающей сеердовища, но и ситуации с дорогами. Протестующие отмечают: грузовые авто разбивают дорожное покрытие, более того - начал разрушаться мост. Как только от официальных обращений к чиновников люди перешли к массовым акциям и перекрытия дороги, отмечают жители Ольховское территориальной громады, произошел взрыв на территории дома одного из активистов.

Олег Иваниченко, друг пострадавшего:

Однозначно, мы ведем борьбу против наших песковозов. Они нас убивают пылью, грязью, шумом, разуршением дорог.

Ситуация с добычей песка в разных районах области стала одной из тем обсуждения на координационном совещании правоохранительных органов, которое состоялось накануне. В областной прокуратуре отмечали, что получают похожие сообщения из многих уголков региона.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

До нас надходить інформація про видобуток корисних копалин, а саме - піску на теренах області надалі продовжується. Це Чугуївський, Харківський та Валківський райони області. Основним джерелом його збуту та незаконного використання є будівельні комапанії, що займаються будівництвом та ремонтом доріг. Водночас, у жодному із окреслених мною районів керівник поліції до цього часу не порушив перед прокуратурою питання про документуванян вказанного видобутку.

Во время совещания силовики отметили, что контроль за такими ситуациями будут усиливать.

В Ольховском сельсовете говорят - по документам добыча песка является законной, а вот решением проблемы с дорогой и загрязнением воздуха уже занимаются.

Елена Анурова, зам. головы Ольховского сельского совета:

Эта проблема досталась голові в том числе. Он приступил к обов'язкам с октября-месяца. Соответственно, также борется и ищет способы решения вопроса. По дорогам - знаю, что в проекте разрабатывается, будет делаться хорошая дорога, объездная дорога.

В сельском совете отмечают, что проект новой дороги уже согласовывается, и будут обсуждать каким образом можно помочь семье, которая пострадала из-за взрыва и поджога авто.

Агентство Телевидения Новости