С клыками, но не кабан, лает, но не собака. В Харьковском экопарке родился мунтжак

Детеныш в хорошей физической форме, быстро бегает и прыгает, кроме молока, уже пробует есть твердую пищу. В дикой природе мунтжаки едят грызунов и мелких животных, поэтому у них есть клыки-резцы на нижней челюсти.

Однако в Харьковском экопарке растят мунтжаков-вегетарианцев: их кормят зерном, фруктами и овощами.

Андрей Московой, главный ветеринарный врач Экопарка

Это так называемый мини-олень, который кушает как овощи, так и фрукты, зерно, так может кушать и мясо: для этого есть клыки, чтобы охотиться на мышек, ящериц и мелкую живность

С помощью визга, похожего на лай, олени общаются, используют такое необычное рычание во время конфликтов и чтобы привлечь внимание самок. Стрессировать мунтжакам в экопарке не из-за чего, поэтому они в основном молчат, говорят сотрудники:

Денис Данилов, сотрудник сектора копытных Харьковского экопарка

Это действительно единственный олень, который гавкает, на самом деле то, что гавкает, это, так сказать, миф, просто звучание очень похоже, они издают свой рев, и людям слышится, как гавкает собака. Часто они применяют это во время общения между собой, можно наблюдать, если повезет вам, и как бы зовут своих самок, и рев спасения…

Смотрители экопарка также сообщили, что мини-олени существуют на планете уже более полутора десятка миллионов лет, они - очень древние существа. Поэтому пока делиться с другими зоопарками мунтжаками не планируют, хотят именно в Харькове развести большую популяцию этого вида.

Агентство Телевидения Новости