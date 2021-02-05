За наркотики - в тюрьму. Какая уголовная ответственность грозит детям и с какого возраста?

Харьковская гимназия номер 144 на Салтовке. Сегодня один из уроков для учеников 10 класса - это подробный рассказ правоохранителей об опасности употребления наркотиков и уголовной ответственности за совершение преступлений. Рост количества смертей от передозировки среди детей и молодежи, критерии уголовной ответственности по возрасту ребенка, а также методы наркодельцов по привлечению подростков к сбыту психотропных веществ.

Школьники говорят - среди их друзей наркосбытчиков или употребляющих нет, но подчеркивают - проблема и с алкоголем, и с наркотиками - серьезная. Почти в каждом дворе спальных районов - на жилых домах, гаражах или заборах - надписи с рекламой опасных веществ.

Бажен Яркин, ученик 10 класса:

Я знаю, що тільки я відповідаю свої вчинки і я вважаю це правильним. Те, що постійно збільшується коефіціент підлітків, які приймають наркотики, скоюють злочини - це мене вразило.

София Цехановская, ученица 10 класса:

Саме в цьому віці діти починають більше так активно розмовляти та спілкуватися з людьми постарше віку, які можуть давати наркотичні вироби. розповсюджувати їх. Запам'яталося, що з 11 років діти нести покарання.

В полиции подчеркивают - предупреждение преступлений и употребления опасных веществ детьми - одна из самых популярных тем во время специальных профилактических уроков в харьковских школах, которые проводят полицейские. Проблема наркооборота для Харькова - острая, говорят в патрульной полиции, ведь дилеры придумывают новые современные способы распространения. Привлекают к употреблению и сбыту не только старшколассников, но и детей младшего возраста.

Марина Кульбачна, нач. отд. связей с общественностью УПП в Хар. обл.:

Ці, скажемо так, спроби дорослішання. вони повинні проходити через критичне мислення. Цьому ми також навчаємо. Зараз способи... Полегшили придбання цих наркотичних засобів. Вік злочинів, він став... Має меншу межу, і взагалі тему попердження вживання наркотиків доречно читати вже з 12 років.

Многие считают, что несовершеннолетнему ничего не угрожает и он сможет избежать ответственности, отмечают в прокуратуре. Уголовной ответственности подлежат все, кому до совершения преступления исполнилось 16 лет. За самые тяжкие преступления (убийство, кража, ограбление, злостное хулиганство и т.д.) ответственность наступает уже с 14 лет. Однако если есть мнение, что до четырнадцати, а то и до шестнадцати лет можно делать что угодно, и не волноваться - мол, все равно наказания не будет - этот вывод безосновательный, говорят прокуроры. Если преступление совершил ребенок, не достигший возраста уголовной ответственности, его действия все равно подлежат определенному наказанию. А это, в частности, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего; обязательства возместить имущественный ущерб, если такой причинен или женаправление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение. В том числе, это касается и статей, связанных с наркотиками.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Було 35 фактів, коли неповнолітні здійснювали розповсюдження наркотичних засобів. Тобто, це зафіксовані моменти закладання наркотиків на терииторії Харківської області. ІЗ цих 35 фактів, це 4 особи неповнолітні, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального прапорушення. 4 дитини за 20 рік здійснювали у Харкові та області розповсюдженні наркотичних засобів.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта нарушителям закона грозит до 3 лет лишения свободы. Если к этому списку добавляется еще и сбыт - вероятный тюремный срок увеличивается уже до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости