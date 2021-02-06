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В Украине выявили 4310 новых случаев COVID-19

В Украине выявили 4310 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине выявили 4310 зараженных коронавирусом, зафиксировали 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 1884 человека, сделали 41 410 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

В Украине с начала пандемии обнаружили 1 241 479 случаев COVID-19; выздоровели 1 070 749 человек и 23 516 пациентов умерли.

Агентство Телевидения Новости

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