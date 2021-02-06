Семь районов Харькова частично без воды: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Кооперативная, 26 до 20:00 06.02.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Душкина (Тухачевского), 5 (п. №2) до 17:00 06.02.21 г.

Киевский район:

ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 06.02.21 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №5) до 20:00 07.02.21 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.02.21 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1) до 20:00 06.02.21 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк) до 20:00 06.02.21 г.

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