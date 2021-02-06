Гражданская жена попавшего под санкции Козака купила квартиру в Москве за $13 миллионов

Гражданская жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк владеет квартирой в 657 квадратных метров в центре Москвы - в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park. Об этом узнали журналисты «Схем».

Апартаменты находятся в делюкс-комплексе в пяти километрах от Кремля, по соседству с российским премьером Мишустиным и главой "Почты России".

Согласно официальной выписке из реестра прав Российской Федерации, Наталья Лавренюк купила квартиру в марте 2020 года. На момент приобретения она стоила около 350 миллионов гривень, или 13 млн долларов.

Жилье расположено на первом этаже одного из зданий комплекса и имеет так называемый антресольный этаж. Также она владеет четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями.

«Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никак не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния. Потому юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в своей декларации об имуществе и доходах, хотя этого требует закон».

Агентство Телевидения Новости