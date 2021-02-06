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Харьковчанин чуть не погиб из-за того, что курил в постели

Харьковчанин чуть не погиб из-за того, что курил в постели

Накануне вечером на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилого 5-ти этажного дома, что находится на проспекте Тракторостроителей.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию спасатели установили, что в квартире на 4-м этаже горят домашние вещи на площади 2 кв. м.

Пожар был быстро ликвидирован. На месте происшествия был спасен владелец квартиры - мужчина 1982 г.р., который сам и спровоцировал пожар, так как курил в постели. Ему была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Агентство Телевидения Новости

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