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Харьковчане смогут летать на Кипр

Харьковчане смогут летать на Кипр

Со 2 мая авиакомпания Wizz Air открывает новое направление из Харькова. Как сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта, каждую среду и воскресенье лоукост-перевозчик будет выполнять прямые рейсы в Ларнаку (Кипр). Длительность полета составит 2 часа 45 минут. Стоимость билетов начинается от 679 гривен в одну сторону без багажа, их уже можно приобрести.

Отметим, в карантин компания летала из Харькова во многие города Европы и уже в марте возобновит перелёты в Вену (Австрия), Дортмунд и Берлин (Германия), Вроцлав, Гданьск и Краков (Польша), Таллинн (Эстония), Будапешт (Венгрия), Милан и Венецию (Италия).

Агентство Телевидения Новости

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