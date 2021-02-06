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Бой на кулаках. Травмированный глаз и гематома у нокаутированного бойца

Бой на кулаках. Травмированный глаз и гематома у нокаутированного бойца

Быстротечный, но очень яркий поединок.

В Лиге кулачных боев Bare Knuckle FC сошлись американец Крис Лебен и Квентин Анри.

По истечении 30-ти секунд первого раунда Анри отскочил и упал, держась за глаз. Это Лебен попал пальцев в глаз сопернику.

Получив первую медицинскую помощь, Анри зачем-то стал неистово кричать, ну а через 10 секунд после возобновления боя он был нокаутирован.

При этом под поврежденным глазом Анри сразу же вздулась огромная гематома.


Агентство Телевидения Новости

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