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Первой леди Украины сегодня исполняется 43 года

Первой леди Украины сегодня исполняется 43 года

Президент Владимир Зеленский поздравил жену с днем рождения. Поздравление глава государства разместил в Instagram.

В пожеланиях в форме стиха он выразил благодарность первой леди за поддержку и за детей, а также отметил решающую роль Елены Зеленской в его карьере.

К слову, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский тоже праздновал свой день рождения. По этому случаю первая леди опубликовала в социальной сети теплую семейную фотографию и поблагодарила мужа за совместную жизнь.

Зеленский состоит в браке с женой с 2003 года, с которой до свадьбы встречался около 7 лет. Они учились в параллельных классах в школе.

В 2008 году в семье появилось пополнение – дочь Саша. А в начале 2013 года - сын Кирилл.

 

 

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Агентство Телевидения Новости

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