Украинская боец смешанных единоборств задушила соперницу на последней секунде последнего раунда
Впечатляющая победа.
Боец смешанных единоборств из Украины Алена Рассохина дебютировала в промоушене ONE Championship в Сингапуре. Соперницей Рассохиной была многократная чемпионка по муэй-тай Стэмп Фэйртекс из Таиланда.
Фэйртекс, вероятно, выигрывала этот трехраундовый поединок по очкам, но на последних секундах заключительного 3-го раунда украинка сумела взять шею соперницы в "гильотину" и провести удушающий прием.
Спортсменка из Таиланда, лишившись возможности дышать постучала, что сдается. Тут же прозвучал сигнал о завершении раунда, и Фэйртекс подняла вверх руки, мол, победила, да еще и стала возмущаться, не соглашаясь с собственной сдачей.
Однако, по видео совершенно очевидно, что Фэйртекс сначала постучала, просигнализировав, что сдается, а затем прозвучала сирена об окончании боя.
Ниже - видео боя. Его последние секунды и повторы победы Рассохиной удушающим приемом с 16:50.