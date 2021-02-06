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Украинская боец смешанных единоборств задушила соперницу на последней секунде последнего раунда

Украинская боец смешанных единоборств задушила соперницу на последней секунде последнего раунда

Впечатляющая победа.

Боец смешанных единоборств из Украины Алена Рассохина дебютировала в промоушене ONE Championship в Сингапуре. Соперницей Рассохиной была многократная чемпионка по муэй-тай Стэмп Фэйртекс из Таиланда.

Фэйртекс, вероятно, выигрывала этот трехраундовый поединок по очкам, но на последних секундах заключительного 3-го раунда украинка сумела взять шею соперницы в "гильотину" и провести удушающий прием.

Спортсменка из Таиланда, лишившись возможности дышать постучала, что сдается. Тут же прозвучал сигнал о завершении раунда, и Фэйртекс подняла вверх руки, мол, победила, да еще и стала возмущаться, не соглашаясь с собственной сдачей.

Однако, по видео совершенно очевидно, что Фэйртекс сначала постучала, просигнализировав, что сдается, а затем прозвучала сирена об окончании боя.

Ниже - видео боя. Его последние секунды и повторы победы Рассохиной удушающим приемом с 16:50.


Агентство Телевидения Новости

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