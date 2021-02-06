В Израиле подтверждают - массовая вакцинация снижает распространение коронавируса

В Израиле, который является страной с наибольшей долей прививок против COVID-19, через три недели после начала массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад числа заражений и госпитализаций с коронавирусом. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Израильские ученые обнародовали данные предварительных наблюдений по результатам национальной программы иммунизации, которая началась 20 декабря. Улучшение показателей количества новых случаев заболевания и госпитализированных пациентов произошло через 21 день после начала кампании вакцинации. Ученые уточняют, что для оценки реального эффекта от вакцин требуется больше времени.

Ученые из Научно-исследовательского института Вейцмана в Реховоте констатируют, что поскольку Израиль является одной из первых стран, которая осуществила масштабную кампанию вакцинации граждан, то данные их исследований могут представлять большой интерес для многих стран мира.

"Вакцина имеет высокую эффективность в уменьшении количества случаев COVID-19, госпитализаций и уровня смертности", - отметил доцент кафедры биологии Израильского технологического института Двор Аран.

Используя информацию о заражение и госпитализированных пациентов среди вакцинированных лиц, Аран обнаружил, что прививки снизило количество случаев COVID-19, при этом уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.

Ученые также констатировали, что эффективность вакцин зависит от правильности транспортировки и хранения препарата, а пожилые люди потенциально имеют пониженную или отсроченную реакцию на вакцинацию из-за возрастных особенностей их иммунной системы.

Исследователи допускают также, что эффективность вакцины в несколько меньшей при контакте с новыми штаммами вирусов, включая мутированные варианты COVID из Великобритании и Южной Африки.

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