Мусороперерабатывающий комплекс хотят открыть ко Дню города Харькова

Основные здания мусороперерабатывающего комплекса уже готовы на 30%. Об этом сообщили в горсовете со ссылкой на директора КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрия Суярко,

«Сортировочный комплекс вскоре закроем стенами. Там уже установлено сито - одно из самых крупных в Европе. Сейчас мы работаем над цокольным уровнем и закладываем фундамент для установки оборудования, которое полностью есть в наличии. Также начался завоз оборудования для системы добычи и подачи газа на когенераторы. Основные компоненты переработки полигонного газа в электричество уже установлены. Электроэнергия будет использоваться для наших собственных нужд, а излишки будем продавать для погашения кредита Мирового банка, на средства которого и строится этот завод», - отметил Юрий Суярко.

По его словам, из всех отходов, которые привозятся из Харькова, около 50% будут попадать на полигон. Чтобы увеличить процент полезных отходов и уменьшить количество отходов, которые попадают в тело полигона, необходимо внедрять раздельный сбор мусора, что позволит увеличить эффективность сортировочной линии в четыре раза. В Харькове уже полгода проводится эксперимент по сортировке мусора жителями города, и его результаты показали, что около 70% отсортированных отходов могут в дальнейшем перерабатываться.

Как рассказал Юрий Суярко, старый полигон уже рекультивирован на 35%. С наступлением тепла его поверхность начнут укрывать геомембраной, а потом засыплют ее фильтрационным слоем, грунтом и сверху высадят деревья, кустарники и траву.

Планируется, что полностью готовый мусороперерабатывающий комплекс будет открыт ко Дню города Харькова.

Агентство Телевидения Новости