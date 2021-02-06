За сутки 110 харьковчан заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 225 человек. Из них 128 - жители Харьковского района (110 - города Харькова). Об этом сообщили в ХОГА.

Кроме того, 48 больных - жители Изюмского, 22 - Лозовского, 13 - Богодуховского, 12 - Чугуевского, 2 - Купянского районов.

Всего по области зарегистрировано 79080 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 71790 больных выздоровели, 1418 – умерли.

Агентство Телевидения Новости