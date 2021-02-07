В Лозовой во время пожара в доме погиб мужчина

В городе Лозовой Харьковской области пожар, произошедший в частном доме, унес жизнь человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 февраля в 09:30 на номер «101» поступило сообщение о том, что на ул. Б. Хмельницкого 58, горит дом.

На момент прибытия спасателей в комнате жилого дома горел пол и матрас. Общая площадь пожара составляла около 3 кв.м.

Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело 69-летнего мужчины.

В 9:48 пожарные локализовали пожар, а в 10:03 он был уже ликвидирован.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости