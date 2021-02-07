На Донбассе за сутки погибли двое военных, четверо ранены

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки, 6 февраля, было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня, двое военных погибли, четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил в Фейсбук.

По данным ООС, в пригороде Красногоровки российские боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков оккупанты неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщается, в результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Раненого доставили в лечебное учреждение.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции.

«От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», – сказано в сообщении.

Вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования Российской Федерации произвели несколько прицельных выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия.

Как отмечается, вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Раненых доставили в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.

«О действиях русско-оккупационных войск сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - отметили в пресс-штабе ООС.

С начала текущих суток, 7 февраля, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Агентство Телевидения Новости