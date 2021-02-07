В Украине за сутки зафиксировали 3 370 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 3 370 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

ОБ этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 869 человек; летальных случаев - 81; выздоровели – 2 297 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 244 849 человек, умерли 23 597 заболевших, выздоровели – 1 073 046 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 197 случаев;

Винницкая область - 184 случая;

Волынская область - 48 случаев;

Днепропетровская область - 198 случаев;

Донецкая область - 188 случаев;

Житомирская область - 137 случаев;

Закарпатская область - 169 случаев;

Запорожская область - 86 случаев;

Ивано-Франковская область - 454 случая;

Киевская область - 176 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 202 случая;

Николаевская область - 118 случаев;

Одесская область - 212 случаев;

Полтавская область - 37 случаев;

Ровенская область - 73 случая;

Сумская область - 134 случая;

Тернопольская область - 117 случаев;

Харьковская область - 164 случая;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 97 случаев;

Черкасская область - 20 случаев;

Черновицкая область - 185 случаев;

Черниговская область - 85 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 6 февраля, сообщалось о 4 310 выявленных случаях коронавирусной болезни в Украине.

Агентство Телевидения Новости