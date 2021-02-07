В Украине за сутки зафиксировали 3 370 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 3 370 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
ОБ этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"3 370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 869 человек; летальных случаев - 81; выздоровели – 2 297 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 244 849 человек, умерли 23 597 заболевших, выздоровели – 1 073 046 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 197 случаев;
Винницкая область - 184 случая;
Волынская область - 48 случаев;
Днепропетровская область - 198 случаев;
Донецкая область - 188 случаев;
Житомирская область - 137 случаев;
Закарпатская область - 169 случаев;
Запорожская область - 86 случаев;
Ивано-Франковская область - 454 случая;
Киевская область - 176 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Львовская область - 202 случая;
Николаевская область - 118 случаев;
Одесская область - 212 случаев;
Полтавская область - 37 случаев;
Ровенская область - 73 случая;
Сумская область - 134 случая;
Тернопольская область - 117 случаев;
Харьковская область - 164 случая;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 97 случаев;
Черкасская область - 20 случаев;
Черновицкая область - 185 случаев;
Черниговская область - 85 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 6 февраля, сообщалось о 4 310 выявленных случаях коронавирусной болезни в Украине.