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В Песочине ночью горели три автомобиля

В Песочине ночью горели три автомобиля

7 февраля в 4:19 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки в поселке Песочин, на ул. Кушнарева 3.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон в автомобиле "MG-550" на площади 5 кв.м, автомобиль "Buick Encore" площадью 5 кв.м, и автомобиль "Hyndai Tucson" на площади 6 кв.м.

Также огнем был поврежден автомобиль "Ford", который стоял рядом.

В 4:39 пожар спасатели локализовали, а в 5:29 ликвидировали.

Причину пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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