Сегодня 11:44
Просмотров: 118
В Песочине ночью горели три автомобиля
7 февраля в 4:19 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки в поселке Песочин, на ул. Кушнарева 3.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон в автомобиле "MG-550" на площади 5 кв.м, автомобиль "Buick Encore" площадью 5 кв.м, и автомобиль "Hyndai Tucson" на площади 6 кв.м.
Также огнем был поврежден автомобиль "Ford", который стоял рядом.
В 4:39 пожар спасатели локализовали, а в 5:29 ликвидировали.
Причину пожара устанавливают.
Загрузка...