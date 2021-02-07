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Волков нокаутировал Оверима во 2-м раунде и полал в больницу
После убедительной победы триумфатору понадобилась поездка в больницу
В главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184 в американском Лас-Вегасе между россиянином Александром Волковым и Алистаром оверимом из Нидерландов Волков победил нокаутом во 2-м раунде.
После боя Волков вынужден был отправиться в больницу, чтобы сделать рентген поврежденной ноги.
Тренер Волкова сообщил, что еще до боя у Александра были повреждены голеностопы обеих ног.
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