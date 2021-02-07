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В Черновцах произошел взрыв в торговом центре

В Черновцах произошел взрыв в торговом центре

Сегодня, 7 февраля, в Черновцах произошел взрыв в трехэтажном торговом центре "Майдан".

Об этом сообщила пресс служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, взрыв произошел в 8:28 на третьем этаже в подсобном помещении кафе "Сушия", дальнейшего возгорания не было. Жертв и пострадавших нет.

Взрывом разрушены легкая внутренняя перегородка и окно.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.

На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции и газовая служба.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений о правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости

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