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В Черновцах произошел взрыв в торговом центре
Сегодня, 7 февраля, в Черновцах произошел взрыв в трехэтажном торговом центре "Майдан".
Об этом сообщила пресс служба ГСЧС Украины.
По данным спасателей, взрыв произошел в 8:28 на третьем этаже в подсобном помещении кафе "Сушия", дальнейшего возгорания не было. Жертв и пострадавших нет.
Взрывом разрушены легкая внутренняя перегородка и окно.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.
На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции и газовая служба.
Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений о правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.
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