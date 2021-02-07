Бывает и такое. Вратарь побежал в чужую штрафную площадь и забил гол

Голкипер спас свою команду. Причем не защитой собственных ворот, а голом в ворота соперников

В матче 23-го тура третьего по силе дивизиона немецкого футбольного дивизиона между командами «Ингольштадт» и «Виктория» (Кёльн) шла 90+3-я минута. «Ингольштадт» уступал в счете 0:1.

Хорватский голкипер «Ингольштадта» Фабиан Бунтич побежал на розыгрыш углового удара в штрафную площадь «Виктории» и забил гол, причем изловчившись пробить с разворота.

Так «Ингольштадт» сравнял счет, а еще через минуту провел еще один гол и умудрился выиграть 2:1, казалось бы, проигранный матч.





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