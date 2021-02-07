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Коленом в прыжке в голову. Просто адский нокаут

Коленом в прыжке в голову. Просто адский нокаут

Боец, пропустивший удар, мгновенно лишился чувств и упал головой вперед.

На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184 в американском Лас-Вегасе, где в главном бою Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима, самым быстротечным вышел поединок между двумя бойцами из США Кори Сэндхагеном и Фрэнки Эдгаром.

На 25-й секунде прошёл удар Сэндхагена коленом в прыжке в голову, и Эдгар оказался в глубочайшем нокауте.

Далее врачи в течение нескольких минут приводили Эдгара в чувства.


Агентство Телевидения Новости

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