Коленом в прыжке в голову. Просто адский нокаут

Боец, пропустивший удар, мгновенно лишился чувств и упал головой вперед.

На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184 в американском Лас-Вегасе, где в главном бою Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима, самым быстротечным вышел поединок между двумя бойцами из США Кори Сэндхагеном и Фрэнки Эдгаром.

На 25-й секунде прошёл удар Сэндхагена коленом в прыжке в голову, и Эдгар оказался в глубочайшем нокауте.

Далее врачи в течение нескольких минут приводили Эдгара в чувства.





Агентство Телевидения Новости