В Индии сошел ледник

В штате Уттаракханд в Инди сошел ледник, повредив плотину Риши Ганга в округе Чамоли и спровоцировав масштабный потоп.

Об этом сообщает India Today в воскресенье, 7 февраля.

Инцидент произошел около 8-9 часов утра по местному времени.

Тогда стало известно о схождении части ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд.

По предварительным данным, погибнуть могли от 100 до 150 человек - около 150 рабочих плотины Риши Ганга не выходят на связь, говорят представители энергетического проекта.

Наводнение на реке Дхаули Ганга, образовавшееся из-за схода ледника, разрушило мост Джошиматх-Малари, использовавшийся индийскими военнослужащими для перехода в приграничные районы.

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